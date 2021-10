Prima gara ufficiale per il danese Magnus Warming, che nel finale del Maradona ha preso il posto di Kone

Lo avevamo visto in estate, in amichevole, quando Juric lo aveva testato per rendersi conto delle qualità del giocatore arrivato a sorpresa al Filadelfia, prima della partenza per Santa Cristina. La prima esperienza italiana di Magnus Warming non si può dire che ad oggi sia stata ancora delle migliori. Per il giovane sono state settimane soprattutto di apprendimento: si è calato in una realtà nuova, ha avuto a che fare con nuovi metodi e con un allenatore che ha delle idee ben precise e che vuole che esse vengano applicate al meglio. Il danese classe 2000 ha guardato i compagni dalla panchina (a volte dalla tribuna) sia in Coppa Italia che nelle prime sette di Serie A. Ieri a Napoli l’esordio in campionato, negli ultimissimi minuti, quando ha preso il posto di Kone.

Warming a Napoli spazio nel finale

Ha toccato qualche pallone Warming, andandosi a guadagnare anche un angolo all’ultimo secondo di recupero, corner che poi Sacchi ha scelto di non fare battere, fischiando la fine dell’incontro vinto dalla squadra di Spalletti. Poco certamente per giudicarne la prova, anche se non si è certamente mostrato timido, oltretutto in una fase della partita in cui il Toro stava disperatamente cercando di trovare il gol del pari.

Warming, il Torino può prestarlo a gennaio

Tanta concorrenza, specie quando pian piano rientreranno i trequartisti a i box. Logico aspettarsi che l’attaccante possa andare a caccia di spazio altrove, in prestito, nonostante la grande emergenza di questa stagione porti il Toro a predicare comunque prudenza.