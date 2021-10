L’assenza di Mandragora sarà per il centrocampo granata difficile da digerire: Juric dovrà studiare le contromosse

Il cervello, la testa, il giocatore attorno al quale far ruotare tutto il resto. L’infortunio di Mandragora – per fortuna non c’è alcun interessamento del legamento, ma si tratta di menisco – è l’ennesima tegola per un Torino che in questi mesi per lunghi tratti ha già dovuto rinunciare a tanta qualità. Senza Belotti per quasi due mesi, con Pjaca a fasi alterne – e il croato ancora non è a disposizione – e con una serie di altri infortuni in ogni zona del campo (da Izzo ad Ansaldi, da Zaza a Pobega) il Torino ha cercato di fare di necessità virtù e adattarsi. Lo dovrà fare anche senza Mandragora ma sarà molto più difficile.

Mandragora, lo stop può essere di un mese

Operazione o no (quella che lo staff sta valutando), Mandragora non sarà a disposizione per le prossime 3-4 partite, di cui si giocheranno nel giro di una settimana. Genoa, Milan, Sampdoria, Spezia, ultima prima della pausa. Il problema al menisco impedirà al centrocampista di esserci già a partire da venerdì, quando il Grifone farà visita ai granata al Grande Torino, in un momento in cui il tecnico ha appena recuperato Pobega, reduce da un problema muscolare e per questo impiegato solo nell’ultima mezz’ora al Maradona. Tempi che variano da giocatore a giocatore ma che prevedibilmente restituiranno il mediano solo nel week-end successivo agli impegni delle Nazionali, fra un mese.

Mandragora, pericolo scampato

E si è anche temuto il peggio per l’ex Udinese, considerato che le parole di Juric (“Sembra una cosa seria”) avevano fatto pensare al peggio, ad un infortunio che già Mandragora si era messo alle spalle in passato prima di ricominciare. Un’altra sfida adesso: dovrà di nuovo rincorrere ma la salita stavolta è meno ripida.