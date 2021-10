A Napoli altra ottima prestazione da parte di Milinkovic-Savic, il portiere è una delle note liete di questo inizio di stagione

Alzi la mano chi, prima dell’inizio del campionato, avrebbe scommesso su questa serie di prestazioni di Vanja Milinkovic-Savic. Pochi possono farlo. La scelta del Torino di puntare sul portiere serbo dopo l’addio di Salvatore Sirigu aveva destato molte perplessità tra tifosi, addetti ai lavori e giornalisti (anche su queste pagine si erano sollevati dei dubbi), anche perché nelle passate stagioni non aveva mai brillato, non riuscendo a imporsi da titolare neanche nelle varie esperienze in prestito: i fatti, fino a questo momento, dicono però che il numero 32 è una delle più belle sorprese di questo inizio di stagione.

Torino, Milinkovic-Savic: la crescita è costante

La crescita di Milinkovic-Savic in questi mesi è stata costante e dalla papera contro il Rennes, nella prima amichevole di livello giocata in estate, si è arrivati al rigore parato a Lorenzo Insigne al Maradona. In mezzo in queste settimane ha sfoderato anche un mezzo miracolo su un colpo di testa di Milenkovic contro la Fiorentina, una bella parata sulla punizione di Kiyine al 95′ contro il Venezia, un altro mezzo miracolo nel derby sull’incornata di Alex Sandro e un ottimo riflesso sulla conclusione a botta sicura di Koulibaly domenica.

Vagnati: “Me lo aspettavo”

Di partita in partita il portiere sta continuando a crescere e la scommessa della società, di cui Davide Vagnati si è preso la paternità (“Conoscendolo per me si poteva scommettere su di lui. Se mi aspettavo una crescita così? Sì, e l’ho detto a Juric prima del ritiro estivo” aveva dichiarato il dt in un’intervista) fino a questo momento può essere considerata vinta. Certo, il campionato è ancora lungo e non si possono tirare le somme dopo appena otto partite: non resta quindi che sperare che Milinkovic-Savic continui a giocare su questi livelli.