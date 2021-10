In questo inizio di campionato l’attacco del Toro, anche per colpa degli infortuni, non ha dato il giusto apporto alla squadra

La sconfitta di Napoli ha lasciato tanto amaro in bocca, anche perché i granata se la sono giocata. Con la rabbia e la delusione per essere tornati dalla Campania con 0 punti, il Toro prepara la sfida contro il Genoa, con la consapevolezza che c’è ancora tanta strada da fare. Juric dovrà lavorare molto sull’attacco, ora che ha ritrovato anche Belotti e Zaza dopo due lunghi stop, perché il reparto offensivo granata non è mai riuscito a essere incisivo come il tecnico croato sperava. Sanabria, che ha dovuto fare gli straordinari dato che era rimasto l’unica punta a disposizione, non segna dal match casalingo contro la Salernitana. Belotti è sceso in campo contro il Napoli e ora cercherà di non pensare alla questione rinnovo di contratto ma a focalizzarsi unicamente sul campo per il bene del Toro. Infine Zaza, che dopo lo stop dovrà sgomitare molto per trovare spazio, anche perché Juric vorrà continuare a schierare il suo 3-4-2-1.

Il Toro ha segnato più di un gol soltanto contro la Salernitana

Il tecnico croato infatti non è più intenzionato a usare il 3-4-1-2, come successo nel match contro la Fiorentina. Partita dove davanti sono scesi in campo Belotti e Sanabria, rimediando entrambi una prestazione molto deludente, in quella che per ora può essere considerata la partita peggiore dei granata in questo inizio di campionato. A testimoniare che l’attacco del Toro è in crisi è il fatto che, escluso il match contro la Salernitana, il reparto offensivo non ha mai segnato più di un gol. Un dato che fa riflettere molto. Juric ha bisogno che, ora che ha a disposizione tutte le tre punte, il reparto offensivo cominci a funzionare e dovrà farlo proprio a partire dalla partita contro il Genoa. Incontro che il Toro, reduce dalle sconfitte contro Juve e Napoli, non potrà assolutamente sbagliare. La speranza è che il Gallo possa tornare finalmente ad alzare la cresta.