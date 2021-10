Mandragora dopo la sconfitta 1-0 contro il Napoli ha voluto regalare delle mozzarelle ai compagni di squadra

Rolando Mandragora, dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli capolista, ha cercato di tirare su il morale del Toro regalando delle mozzarelle ai compagni di squadra ma non solo, anche per lo staff, i medici e i magazzinieri. Infatti sui social nelle scorse ore è girata la foto scattata a Napoli nel quale si vede il vano bagagli del pullman del Toro pieno di pacchi di mozzarelle. Un grande gesto di generosità da parte del centrocampista granata, originario proprio di Napoli. Mandragora adesso, dopo l’infortunio rimediato al ginocchio destro durante la partita contro i partenopei, spera di poter tornare il prima possibile a disposizione per dare una mano al Toro. La botta rimediata durante il match ha costretto il centrocampista ex Crotone a lasciare il campo dopo pochi minuti e ora anche Juric spera di riavere presto Mandragora tra gli arruolabili.