Il futuro di Zapata sarà inevitabilmente granata: il centravanti colombiano verrà riscattato già nel caso dovesse giocare contro l’Empoli

Il Toro nel segno di Duvan Zapata. Anche senza segnare nello scontro diretto contro il Monza, l’attaccante colombiano si è reso protagonista di una prestazione importante restando in campo per tutti e 90 i minuti. Una partita positiva, arricchita da giocate che hanno aiutato la squadra più che da azioni individuali volte al gol, e che dunque hanno contribuito in buona parte all’1-0 finale. Il bomber colombiano ancora una volta dunque ha fatto il suo dovere mantenendo vivo il sogno Europa per la prossima stagione, in cui lui sarà certamente protagonista.

Permanenza ormai scontata

Anche l’anno prossimo, infatti, l’ex Atalanta guiderà l’attacco granata – chiunque sarà l’allenatore. Nella trattativa con i bergamaschi, che ha portato negli ultimi giorni della scorsa estate all’approdo in granata del 33enne, è infatti stata inserita una clausola tale per cui alla prima presenza di aprile scatterà l’obbligo di riscatto automatico. Quella contro l’Empoli di sabato prossimo dunque non solo sarà la sua 30esima sfida stagionale in Serie A (28 con il Toro), ma sarà decisiva anche per il suo futuro.

Riscatto assolutamente meritato

In questa fase di stagione del tutto decisiva, il riscatto di Zapata può certamente far dormire sogni tranquilli ai tifosi. L’attaccante colombiano è infatti stato sin qui il vero trascinatore della squadra, e ni gran parte si deve a lui il fatto di poter ancora lottare per l’Europa. Da quando ha messo piede in Piemonte, infatti, il numero 91 – al di là di un periodo di appannamento tra fine settembre e fine novembre – ha sempre dato una grossa mano alla causa granata, e non solo con i suoi 9 gol. Ora che la testa non è più focalizzata sul futuro ma al campo, Zapata vuole regalare un sogno a tutti i tifosi del Toro.