Ultime otto giornate per definire i posti europei. Ora davanti ai granata Lazio e Napoli, dietro Fiorentina e Monza

Non c’è più margine d’errore. Con alle spalle il turno pasquale, restano otto giornate per conquistare un piazzamento europeo. Molto dipenderà non solo dal rendimento delle cinque squadre coinvolte, ma dal ranking europeo e dalle conseguenze della Coppa Italia. Attualmente il settimo e l’ottavo posto valgono le trasferte continentali e la situazione di classifica vede avanti Lazio e Napoli rispettivamente a quota 46 e 45. Subito dietro Torino a 44, Fiorentina 43 e Monza 42. Andiamo a dare uno sguardo agli ultimi appuntamenti delle squadre inserite in questa entusiasmante bagarre, da qui al triplice fischio della 38^ giornata.

Toro: Juve, Inter e Milan prima dell’ultima a Bergamo

Partiamo dal nostro core business, il Torino di Juric. Sabato scorso Tonny Sanabria si è presentato davanti a una telecamera per zittire tutti. Una forma forse polemica di esultanza dopo la rete dell’1-0 che ha consentito ai granata di avere la meglio nello scontro diretto con il Monza. Tre punti che sono valsi il sorpasso ai danni degli uomini di Palladino e della Fiorentina. Ora i granata dovranno fare visita all’Empoli, prima di provare a scardinare il tabù derby. Dopodiché il Torino dovrà affrontare squadre tutt’altro che cuscinetto. Frosinone in casa, Inter a San Siro, Bologna in casa, Verona al Bentegodi, l’ultima al Grande Torino col Milan e la trasferta conclusiva di Bergamo, con l’Atalanta.

Lazio, esordio vincente per Tudor

Più avanti di due punti rispetto agli uomini di Juric c’è la Lazio del connazionale Igor Tudor, presentatosi ai nuovi tifosi come meglio non si poteva, con un successo in extremis sulla Juventus firmato Marusic. Primo atto di un trittico di sfide con i bianconeri, con la seconda replica che andrà in scena questa sera nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sabato la sfida vitale con la Roma, prima della gara dell’Olimpico con la Salernitana, il Genoa al Ferraris, il Verona in casa, Monza fuori, Empoli in casa, Inter a San Siro e l’ultima di fronte al proprio pubblico con il Sassuolo.

Napoli, una Pasqua infelice

Non è stata la miglior Pasqua in casa Napoli. Casatiello e pastiera sono andati di traverso agli uomini di Calzona, sconfitti 0-3 dall’Atalanta e quasi sicuramente estromessi da un insperato discorso Champions. Gli azzurri sono ora piazzati all’ottavo posto a 45 punti e dovranno affrontare subito il Monza, in uno scontro diretto. Tocca poi al Frosinone fare visita al Maradona, poi Empoli al Castellani, “derby del Sole” con la Roma sotto il Vesuvio, Udinese fuori casa, Bologna in casa, Fiorentina al Franchi e infine l’ultima con lo scudetto sul petto al Maradona contro il Lecce.

Fiorentina, la squadra più impegnata

Dietro il Torino, come già anticipato, figurano Fiorentina e Monza, a quota 43 e 42. I viola sono reduci dalla battuta d’arresto interna con il Milan, che ha complicato la situazione di classifica degli uomini di Italiano. La Fiorentina è la squadra sicuramente più impegnata tra le cinque tra Coppa Italia (3 e 24 aprile semifinali con l’Atalanta) e Conference League (11 e 18 aprile con il Viktoria Plzen), e ciò può influire sulla tenuta fisica in questo finale così decisivo. In campionato i viola faranno visita alla Juventus allo Stadium, Genoa in casa, Salernitana all’Arechi, Sassuolo al Franchi, Verona al Bentegodi, due gare in casa con Monza e Napoli prima dell’ultima a Cagliari. Da decidere la data del match di recupero con l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Il Monza dalle retrovie

Infine a chiudere il quintetto c’è il Monza, sconfitto proprio dal Torino nell’ultimo turno. Un calendario di certo non invidiabile contro squadre che fino all’ultimo saranno in lotta per i loro obiettivi o di più alta caratura. Nel prossimo weekend la trasferta-scontro diretto col Napoli in casa, la visita al Bologna, Atalanta in Brianza, Lecce fuori casa, Lazio tra le mura amiche, Fiorentina al Franchi in un altro impegno decisivo e infine Frosinone in casa e Juventus all’Allianz Stadium.