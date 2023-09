Zapata è stato accolto calorosamente dai tifosi del Toro ed è poi salito sulla Mole Antonelliana, da cui ha ammirato la città

Duvan Zapata è finalmente arrivato a Torino e i tifosi granata hanno risposto presente. L’accoglienza riservata al colombiano è stata delle grandi occasioni, con il giocatore che è stato letteralmente circondato dalla folla appena arrivato al Filadelfia. Poi il giocatore è salito in cima alla Mole Antonelliana e ha potuto guardare dall’alto la bellezza della città. Una giornata ricca di emozioni per l’ex Atalanta, che ha da subito percepito un’atmosfera positiva. “Dall’inizio sia la società che i tifosi mi hanno dimostrato il loro affetto. So che c’è tanto entusiasmo per il mio arrivo, voglio ripagare lo sforzo della società e del presidente, che voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto. Non sono un tipo di tante parole, preferisco che sia il campo a parlare per me. Spero che già da domenica possa far vedere tutte le mie capacità. Ho fame, voglio lasciare il segno. Questo club è storico, ho tanta voglia di fare bene”, ha detto il nuovo attaccante a disposizione di Ivan Juric.