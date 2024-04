Duvan Zapata ha tutto il peso del reparto offensivo del Torino sulle spalle: ma è tra quelli che perso più palloni in Serie A

Quest’anno il Toro già a settembre aveva un problema a segnare. Dopo 33 partite di campionato, non è cambiato niente. 31 gol sono da media retrocessione in Serie A. Senza Duvan Zapata, i gol sarebbero stati ancora meno. Il colombiano è l’unico che ci prova sempre a fare gol ed è anche l’unico che segna. Ha totalmente il peso del reparto offensivo sulle sue spalle. Nelle ultime 3 partite il Toro ha fatto 2 punti e segnato solo 2 gol, entrambi messi a segno da lui. C’è un dato però, negativo, che lo coinvolge. In campionato è il terzo giocatore che ha perso più palloni: ben 50. Giocandone molti ed essendo nel vivo del gioco, è un dato che ci può stare. Ma vediamo la classifica completa.

La classifica dei palloni persi

Al primo posto di questa speciale classifica, troviamo Soulé del Frosinone, con 68 palloni persi. Segue, al secondo posto, Zirkzee del Bologna con 58. Al terzo posto, si trova appunto Zapata con 50. Sono i 3 giocatori che hanno perso più palloni in Serie A, ma tutti e 3 stanno facendo molto bene. Rispettivamente, hanno fatto 10, 11 e 12 gol. Roba non da poco, che fa passare in secondo piano questo dato. Chiudono la classifica Laurienté del Sassuolo con 47 e Gudmundsson del Genoa con 46. Loro hanno fatto 4 e 13 gol.

Un dato rilevante, ma non significativo

Come visto sopra, si tratta di 5 ottimi giocatori. Tutti attaccanti, tra l’altro. Il fatto che perdano palloni, è legato al fatto che provino a creare azioni pericolose. Si tratta perciò di un dato rilevante, ma non significativo. Si tratta infatti, dei 5 giocatori più rappresentativi delle proprie squadre. Non solo palloni persi quindi: prevalgono i gol e la sostanza.