Adrien Tameze è il jolly del Torino: contro l’Inter a San Siro potrebbe tornare in mezzo al campo e Juric pensa a questa soluzione

Nel Toro di questa stagione, ormai si sa, Adrien Tameze si è sacrificato molto. Il numero 61, arrivato in estate per rinforzare il centrocampo dal Verona, è stato molto spesso (quasi sempre) impiegato in difesa. Gli infortuni di Schuurs e Djidji, ma anche Sazonov (non pronto per la Serie A e non è un braccetto) hanno influito. Così Tameze, si è trovato a dover studiare ed interpretare un ruolo non suo. Alcuni errori gli ha fatti, ma le sue prestazioni sono contraddistinte da solidità e affidabilità. Adesso contro l’Inter, potrebbe tornare in mezzo al campo: Juric ci pensa.

La situazione a centrocampo

Al momento, solo Gineitis è infortunato. Linetty invece, salterà la sfida, giunto alla sua decima ammonizione. I due titolari quindi, dovrebbero essere Ivan Ilic e Samuele Ricci. Il primo, contro il Frosinone è rientrato dall’infortunio ma non ha fatto bene. È stato tra i peggiori in campo. Il secondo invece, in un buon momento di forma, ha dovuto saltare il match per somma di ammonizioni. Insieme i due, non garantiscono fisicità contro una squadra come l’Inter. Ecco perché Juric pensa a Tameze in mezzo al campo. Nel suo ruolo naturale, nel quale si è affermato in Serie A, può fare la differenza.

Le soluzioni per sostituirlo

In tal caso, chi sostituisce Tameze? Oltre a Sazonov, Lovato potrebbe stare in quella posizione. Juric però, lo vede come alternativa a Buongiorno. Masina invece, è diventata la riserva di Rodriguez. Quindi, se Tameze dovesse giocare a centrocampo, il maggior candidato a giocare in difesa è Vojvoda. Il kosovaro ha già giocato come braccetto contro Lecce (vittoria per 0-1) e Udinese (vittoria per 0-2). Lazaro in questo caso, diventerebbe il titolare sulla fascia sinistra. Oppure, potrebbe giocare Rodriguez con Masina basso. Juric ci pensa.