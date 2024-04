Inter-Torino sarà arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi, ma anche le assistenti saranno donne: è la prima volta in Serie A

Non era mai successo nella storia della Serie A. Per la prima volta, in Inter-Torino di domenica, la terna arbitrale sarà tutta al femminile. L’arbitro sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, che ormai da anni si vede sui campi di Serie A. Le assistenti invece, saranno Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. Non era mai successo nel massimo campionato italiano, ma era già accaduto in Serie B e in Coppa Italia. Si tratta di un passo verso la parità di genere, anche in ambito calcistico.

Una terna tutta femminile

Ferrieri Caputi, classe 1990, fa parte della sezione di Livorno. Quest’anno ha arbitrato 14 partite (6 in Serie A e 8 in Serie B). Nel girone di andata, aveva arbitrato Torino-Sassuolo 2-1. In alcune partite, come Torino-Monza, ha fatto il quarto uomo. Aveva esordito in Sassuolo-Salernitana, gara di ottobre 2022. Francesca Di Monte invece, fa parte della sezione di Chieti. Per lei, tra Serie A e Serie B, 16 partite. Infine c’è Tiziana Trasciatti, della sezione di Foligno. Per lei 17 partite da assistente quest’anno.