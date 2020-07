Zaza: dopo il cambio è tornato subito negli spogliatoi. Ecco perché

Simone Zaza, dopo una prestazione poco positiva, è stato sostituito da Longo per lasciare spazio a Verdi: ecco il motivo della fuga negli spogliatoi

Impulsivo e spesso nell’occhio del ciclone, Zaza è tornato a far parlare di sè. Il numero 11 della formazione granata, dopo la sostituzione arrivata al 62′ per lasciare spazio a Verdi, è infatti andato dritto negli spogliatoi. In seguito ad una prestazione ricca di interventi fallosi, ma con poche chances a livello offensivo, l’opinione che si è creata e divulgata a riguardo, avrebbe previsto la fuga dal campo per rabbia o disaccordo da parte dell’attaccante nei confronti di Longo sulla decisione di toglierlo. In realtà però lo scoppio del caso è stato evitato poichè ciò che si cela dietro al gesto di Zaza è molto più semplice.

Zaza, il motivo dell’assenza dopo il cambio

Nessun contrasto o attrito per il cambio effettuato dal tecnico, ma anzi. L’attaccante si sarebbe infatti assentato solamente per un motivo: un bisogno…fisiologico. Una volta tornato dai servizi, è rientrato tornando ad accomodarsi sulla panchina del Toro, per assistere al termine del match. Un equivoco lecito ma senza conferme, dettato dei precedenti del giocatore, famoso per i suoi modi spesso coloriti e plateali su decisioni di questo tipo.