Il Toro valuta il ritiro estivo nel biellese: trattativa in corso - Toro.it

Una delle possibilità che il Torino sta vagliando è quella di un ritiro a Biella e dintorni nella seconda metà di agosto, per preparare la nuova Serie A

Una trattativa, per il momento, ma che potrebbe svilupparsi ancora di più nei prossimi giorni. Si tratta di quella che il Toro sta conducendo per portare la squadra in ritiro estivo nel biellese, nella seconda metà di agosto. Tutto è ancora un punto interrogativo soprattutto perché si attende l’ufficialità delle date dell’inizio del prossimo campionato (una prima ipotesi è quella del 12 settembre): solo a quel punto si potrà calendarizzare al meglio l’attività. Al momento la società granata sta valutando le strutture del territorio che accoglierebbero la squadra – soprattutto per condurre al meglio gli allenamenti – riservandosi così la possibilità di portare lì i giocatori una volta terminate le prossime (brevissime) vacanze estive.