Toro, contro la Fiorentina il record di 8 sconfitte consecutive in trasferta

Con il ko del Franchi il Toro incappa nell’8^ sconfitta esterna: è il peggior risultato dopo quello a cavallo tra i campionato 32/33 e 33/34

Sassuolo, Lecce, Milan, Napoli, Cagliari, Juventus, Inter e, adesso, anche la Fiorentina. Con il ko di ieri sera al Franchi il Toro di Moreno Longo non ha solo vanificato il risultato ottenuto contro il Genoa ma anche collezionato un nuovo “record” nella storia granata. E di certo non un record positivo. Se la scorsa stagione i granata totalizzarono appena 2 sconfitte complessive lontano dal Grande Torino, in questa stagione sono 12 i ko totali di cui ben 8 consecutivi. Gli uomini di Longo, in particolare, non riescono a strappare punti in trasferta dallo scorso 5 gennaio 2020. Dal successo ottenuto all’Olimpico contro la Roma grazie alla doppietta del Gallo Belotti. Lo stesso Belotti che ieri sera ha interrotto la striscia di gol che lo aveva portato alla ribalta con 7 centri nelle ultime 7 partite.

Toro, mai così male nella storia granata

Otto sconfitte esterne consecutive, si diceva. Un record negativo assoluto nella storia dei granata che in una stagione non hanno mai perso così tante trasferte consecutive. Per trovare un risultato peggiore, infatti, bisogna andare a ritroso fino agli anni 30 quando il Torino incappò in una serie di ben 13 sconfitte esterne ma a cavallo di due stagione: 1932/3 e 1933/34.

Nella prima stagione in questione, chiusa poi al 7° posto, il Toro perse tutte le ultime 7 trasferte di campionato. Dopo il pareggio a reti bianche contro la Lazio, infatti, arrivarono i ko contro Palermo, Casale, Ambrosiana, Juventus, Roma, Bari e Padova. Un filotto che proseguì poi l’anno successivo con le sconfitte contro Padova, Brescia, Juventus, Casale, Pro Vercelli e Milan. Solo il pareggio per 1-1 interruppe la striscia di 13 ko consecutivi lontano dalle mura amiche.

Dusan Vlahovic of ACF Fiorentina is challenged by Gleison Bremer of Torino FC during the Serie A football match between ACF Fiorentina and Torino FC.

Al Franchi la vittoria manca dal 1976

E se il Toro non è riuscito a sfatare il tabù trasferte, di certo non ha interrotto quello che riguarda il Franchi. In casa dei Viola, infatti, il successo continua a mancare dal lontano 1976 (qui i precedenti) quando il gol di Graziani siglato al 78′ regalò la vittoria al Torino di Radice.

L’ultima vera gioia dei granata in casa dei gigliati. Da quel momento, infatti, il Toro ha incassato un totale di 14 pareggi e 16 sconfitte alle quali si aggiunge quella incassata ieri sera.