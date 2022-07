Sondaggio / Il trasferimento di Bremer alla Juve era da evitare o è stato giusto venderlo ai bianconeri data l’offerta alta: diteci la vostra

Continua a far discutere, e non poco, il trasferimento di Gleison Bremer alla Juventus. Alla fine nel duello tra i bianconeri e i nerazzurri ad avere la meglio è stata la società di Andrea Agnelli, che offrendo al Torino una cifra più alta (quasi 50 milioni, compresi i bonus) ha convinto i granata ad accettare la loro proposta. Dato il tema molto caldo che ha scaturito opinioni diverse e contrastanti, nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: Bremer alla Juventus, siete d’accordo con l’operazione? Per rispondere a questa domanda avete due opzioni: Sì, non si poteva rifiutare un’offerta cosi alta, oppure No, non si doveva vendere il miglior giocatore alla Juventus. Lettori e lettrici di Toro.it fateci sapere la vostra opinione votando nell’apposito box.

Bremer alla Juventus, siete d'accordo con l'operazione? Sì, non si poteva rifiutare un'offerta cosi alta

No, non si doveva vendere il miglior giocatore alla Juventus Guarda i risultati