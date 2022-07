Sondaggio / Per il 56% dei lettori l’offerta era irrinunciabile, ma per il resto dei votanti si poteva evitare la destinazione Juve

L’addio di Bremer al Toro non è di certo una novità. Un fatto conclamato, da ben prima che la scorsa stagione sportiva arrivasse al fotofinish. Di certo, il tifoso granata non può che essere rimasto spiazzato dalla destinazione che la società granata ha optato per incassare un bel gruzzoletto e che il brasiliano ha ritenuto più opportuna per continuare il suo percorso di crescita. Per questo la redazione di Toro.it ha deciso di dar via a un sondaggio, in modo da tastare il clima e gli umori della tifoseria granata a una notizia maturata in pochissime ore. Vi abbiamo chiesto se foste d’accordo o meno con l’operazione conclusa dalla società capitanata da Urbano Cairo e la Juventus e il confronto tra le due opzioni quanto meno si equivale.

Bremer: il risultato del sondaggio è equilibrato

Vige infatti l’equilibrio con una leggera prevalenza di chi vede quella del Toro, cioè quella di accettare senza fare gli schizzinosi un’offerta decisamente alta, come una buona mossa. In questa scelta di voto si legge ovviamente la mente più calcolatrice del tifoso. Di chi premia una buona plusvalenza, che si spera possa poi tradursi in un seguito di mercato. Mentre resta viva comunque la delusione di chi avrebbe ormai accettato un’inevitabile partenza, ma almeno non per la casacca degli acerrimi rivali cittadini. L’Inter poteva rappresentare una via di mezzo, mentre Bremer ha lasciato Torino per il ritiro austriaco da giocatore granata, mentre una volta atterrato a Caselle indossava i panni più ossimorici possibili. Di certo una via molto strong e che non può lasciare indifferenti chi si professa tifoso di una squadra dalla grande tradizione che in questi giorni è stata ulteriormente sporcata dall’attualità del freddo mondo del calcio.