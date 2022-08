Sondaggio / Una volta ufficializzato l’esterno austriaco, vi piace come operazione? Fateci sapere la vostra

Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. E’ lui il terzo acquisto della sessione di mercato estiva dei granata. Davide Vagnati ha trovato l’accordo con l’Inter per un prestito con diritto di riscatto per un giocatore con esperienza internazionale che andrà a rinforzare le fasce. Sarà lui dunque ad alternarsi con Wilfried Singo, come interprete di spinta a destra: un ruolo che assume quasi un’importanza nevralgica nella filosofia di gioco di Ivan Juric, improntata su un pressing sfrenato, anche in zone di campo tipicamente avanzate per un esterno a tutta fascia. Il curriculum del giocatore è di tutto rispetto, avendo disputato annate in bei sei campionati europei, tra cui le esperienze in squadre come Inter, Newcastle United e Borussia M’gladbach. E’ il giocatore giusto per il Torino? Per voi è un sì o un no? Fateci sapere la vostra nell’apposito box.

Siete soddisfatti dell'arrivo di Lazaro? Sì

No Guarda i risultati