Sondaggio / Il 71% dei lettori e delle lettrici di Toro.it non faranno l’abbonamento al Toro mentre ci sono alcuni in dubbio

L’inizio del campionato di Seria A 2022/2023 è alle porte e ormai, come detto e ribadito da molti, sarà un campionato particolarmente complicato, anche a causa della sosta per i Mondiali, e molto competitivo. Dunque il supporto dei propri tifosi sarà determinante. Il Toro da pochi giorni ha aperto la campagna abbonamenti e noi vi abbiamo chiesto se vi abbonerete oppure no. Il 71% dei lettori e delle lettrici di Toro.it non si abbonerà, il 20% dei votanti sì, mentre il 9% dei partecipanti al sondaggio è indeciso. A convincere i lettori ad abbonarsi potrebbero essere i rinforzi che dovranno arrivare dal mercato e che dovrebbero arrivare a breve, dato il “tesoretto” che il club granata ha a disposizione dopo la cessione di Gleison Bremer alla Juve. Sarà molto difficile far cambiare idea a molti tifosi del Toro ma il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati dovranno assolutamente provarci attraverso il calciomercato.