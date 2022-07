Sondaggio / Sono usciti i prezzi della campagna d’abbonamento del Torino per la stagione 2022/2023, voi vi abbonerete o no?

A distanza di diversi giorni dalla presentazione delle nuove maglie per la stagione 2022/2023, il Toro attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noti i prezzi e tutte le informazioni utili riguardanti la campagna abbonamenti che è si aperta oggi, lunedì 18 luglio, con la possibilità di tornare ad abbonarsi dopo due anni dall’ultima volta, a causa della pandemia del Coronavirus. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: farete l’abbonamento al Toro? Potrete votare tra tre opzioni: sì, no oppure non so. Lettori e lettrici di Toro.it diteci la vostra votando nell’apposito box sondaggio.

Il Torino ha aperto la campagna abbonamenti, vi abbonerete? Sì

No

Non so Guarda i risultati