Sondaggio / Sono state presentate le nuove prime due maglie del Torino targate Joma: ecco cosa ne pensano i lettori

Con la nuova stagione che incombe, il rinnovamento sul fronte maglie è d’obbligo in casa Toro. Il marchio Joma non ha infatti perso tempo, presentando le prime due. Come di consueto, la prima ha mantenuto le tinte granata, con un toro rampante al centro dai toni più scuri. È inoltre tornato il colletto, all’interno del quale è presente la scritta “Granata è una seconda pelle“. La seconda è invece bianca, con lo stesso disegno ma dai contorni granata, così come il colletto e i dettagli. Tante le reazioni da parte del popolo granata, a cui abbiamo chiesto di darci un parere.

Toro, una fetta resta insoddisfatta delle scelte per maglie

A dominare le scene la soddisfazione su entrambi i fronti esplicitata dai nostri lettori. Ben il 72% si è infatti detto contento di entrambe le nuove divise. La Joma ha quindi azzeccato il richiamo al passato proposto attraverso il toro rampante. Subito dopo una piccola fetta di insoddisfatti: il 15% ha infatti espresso mancanza di entusiasmo sia per la prima che per la seconda maglia. C’è poi un 8% che ha apprezzato solo la divisa bianca e un 6% che, al contrario, si è detto soddisfatto solo di quella granata.