Sondaggio / Per ben il 64% dei votanti al sondaggio il valore di Gleison Bremer supera i 40 milioni di euro

Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati è molto impegnato a lavorare sul calciomercato, sia sul fronte delle entrare sia su quello delle uscite. Per quanto riguarda le cessioni, il Toro è ancora in attesa dell’offerta giusta per far partire il difensore brasiliano che nella scorsa stagione ha stupito tutti collezionando numeri davvero importanti. Per quanto riguarda il valore di Bremer i lettori e le lettrici di Toro.it hanno espresso il loro parere in maniera molto chiara. Per il 64% dei votanti Bremer vale più di 40 milioni di euro, invece per il 32% dei partecipanti al sondaggio il valore del difensore ex Atletico Mineiro si aggira attorno ai 30-40 milioni. Infine, per il restante 4% Bremer deve essere valutato tra i 25 e i 30 milioni. Molto presto ci potrebbero essere delle novità in merito al futuro del difensore brasiliano che per il momento continua a lavorare in Austria sotto agli ordini di Ivan Juric.