Sondaggio / Il Torino ha presentato le maglie per la stagione 2022/2023, vi piacciono oppure no: diteci la vostra votando nell’apposito box

Il Toro alla vigilia della prima amichevole stagionale, nella quale i granata affronteranno l’Eintracht Francoforte, ha presentato attraverso il proprio sito ufficiale e canali social le nuove maglie, sia quella di casa che da trasferta. Nella prima si notano delle novità rispetto a quella dell’anno scorso. In primis il colletto e il toro rampante tono su tono. Nella seconda invece – bianca, da trasferta – è presente sempre il Toro rampante sia sul petto che nella parte bassa della maglietta, i cui contorni sono di colore granata, così come il colletto, al cui interno troviamo scritto “Granata è una seconda pelle”. Nel sondaggio di oggi vi chiediamo dunque: lettori e lettrici di Toro.it vi piacciono le nuove maglie del Toro? Potrete votare sì oppure no. Fateci sapere la vostra opinione votando nell’apposito box.

Vi piacciono le nuove maglie del Toro? Sì, entrambe

Sì quella granata, no quella bianca

Sì quella bianca, no quella granata

No, nessuna delle due Guarda i risultati