Il presidente del Toro Urbano Cairo è tornato a parlare di Gleison Bremer, difensore in uscita dal club granata che in attesa di scoprire il suo futuro si sta allenando in Austria sotto gli ordini di Ivan Juric. Nelle dichiarazioni rilasciate dal numero 1 del Toro si comprende che per comprare il difensore brasiliano servono ben più di 25 milioni di euro. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: quanto vale Bremer? Potrete votare tra tre opzioni: la prima è 25-30 milioni, la seconda è dai 30 ai 40 milioni, infine l’ultima opzione indica una cifra oltre i 40 milioni. Lettori e lettrici di Toro.it fateci sapere la vostra opinione votando nell’apposito box.