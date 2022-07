Sondaggio / Per il 61% dei votanti Radonjic non è un acquisto soddisfacente. Un messaggio rivolto alla società?

Il Torino ha accolto Radonjic come rinforzo per la trequarti. Più precisamente nella zona ci campo che fino a qualche settimana fa era occupata da Josip Brekalo. Per i tifosi del Torino l’acquisto del serbo non si può considerare come soddisfacente per mettere una pezza a una falla la cui chiusura è una questione di primaria importanza. Il sondaggio parla chiaro. La pensa così il 69% dei lettori, che di fatto mandano un segnale in merito alle manovre di mercato della società granata che, al momento, vengono considerate al di sotto delle potenzialità del progetto sottoscritto con Ivan Juric. Lo scetticismo non è dovuto soltanto alle numerose partenze, che di fatto hanno indebolito la rosa granata. Prendendo il singolo caso, l’acquisto di Radonjic è un punto interrogativo di enormi proporzioni. Un giocatore che a 26 anni compiuti non ha mai trovato continuità e che nell’ultima stagione, disputata al Benfica, si è visto in campo in sole 6 uscite, non è il profilo più entusiasmante in un’estate in cui i granata rischiano di perdere qualche posizione ai nastri di partenza. Per i lettori il Toro merita o può fare di meglio. Al momento più che la curiosità vige un comprensibile scetticismo.