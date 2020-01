Belotti, la sforbiciata contro il Sassuolo è il gol più bello del 2019 - Toro.it

Sondaggio / Con il 77% delle preferenze, la magia di Andrea Belotti in Torino-Sassuolo 3-2 è il gol più bello realizzato dal Toro nel 2019

Per importanza e bellezza, la sforbiciata di Andrea Belotti in Torino-Sassuolo 3-2 è stato il gol più bello realizzato dai granata nel corso del 2019. Lettrici e lettori di Toro.it non hanno avuto dubbi: con il 77% dei voti, la magia del Gallo si è assicurata la vittoria nel sondaggio proposto su queste pagine. Decisamente più staccati gli altri concorrenti: la rovesciata dello stesso numero 9 contro il Milan arriva seconda (8%), mentre il coast to coast di Ansaldi contro la Fiorentina sull’ultimo gradino del podio (5%). Restano fuori dai primi tre sia Berenguer (4%), che Zaza (3%) e Baselli (1%). Non vi ricordate il capolavoro dell’anno? Eccolo qui, nel video della Lega di Serie A.