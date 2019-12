Torino, vota il gol più bello del 2019: da Belotti ad Ansaldi

Sondaggio / Il gol dell’anno: dalla rovesciata di Belotti contro il Sassuolo al coast to coast di Ansaldi contro la Fiorentina: votate su Toro.it

I momenti di un anno scorrono, avvicinandosi alla notte di San Silvestro. Il 2019 del Torino è stato a due facce: la corsa Europa, il record di punti in Serie A, l’estate di qualificazioni, l’eliminazione ancor prima dei gironi per mano del Wolverhampton e poi una prima parte di campionato decisamente deludente. A segnare ognuno di questi momenti sono stati i gol. Emozionanti, tutti. Ma alcuni più belli di altri. Il più bello lo sceglierete voi, qui su Toro.it: rispondendo al nostro sondaggio con un voto sulla nostra home page. A lettrici e lettori il compito di selezionare il gol dei gol del 2019.

Sondaggio: il gol del Torino più bello del 2019, i candidati

31 marzo – Baselli vs. Fiorentina: un destro all’incrocio dalla lunga distanza, imparabile. E’ una perla il gol del numero 8 che ha permesso al Toro di pareggiare a Firenze.

28 aprile – Berenguer vs. Milan: colpo al volo e Donnarumma battuto. Lo spagnolo ha fatto esplodere il “Grande Torino” con la rete del 2-0 nello scontro diretto per l’Europa.

12 maggio – Belotti vs. Sassuolo: come Parola sulla copertina degli album Panini, il Gallo ha regalato una semirovesciata da urlo. La rete, tra l’altro, ha permesso ai suoi di imporre il definitivo 3-2 ai neroverdi.

15 agosto – Zaza vs. Shakhtyor: parte sulla destra, salta un primo uomo, poi elude con il tacco un secondo e scarica il sinistro in porta. Il gol dell’1-1 a Minsk non ha cambiato l’esito della doppia sfida, ma ha regalato al lucano il gol più bello della sua avventura al Toro.

26 settembre – Belotti vs. Milan: poco prima aveva segnato l’1-1 con un gran destro dalla distanza, poi il Gallo ha ribaltato il punteggio con una rovesciata sì a porta vuota, ma eseguita perfettamente in una frazione di secondo.

8 dicembre – Ansaldi vs. Fiorentina: un coast to coast compassato ma di gran classe, quello dell’argentino, che giunto al limite ha fatto partire un mancino chirurgico. I video di Messi hanno sortito il loro effetto.