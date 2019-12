I lettori scelgono Cairo: per la maggioranza è sua la colpa di questo inizio di stagione

Sondaggio / Per il 47% dei lettori l’inizio di stagione deludente del Torino dipende dal presidente Cairo, seguito da Mazzarri e poi dai calciatori

Il 2019 si è chiuso nel peggiore dei modi per il Torino, che ancora una volta non è riuscito ad imporsi contro un’avversaria alla portata. Complice della sconfitta contro la Spal sicuramente anche l’inferiorità numerica, arrivata dopo il rosso preso da Bremer, ancora una volta frutto di un’ingenuità. I granata mantengono negativo il bilancio di questo inizio di stagione, con sole 6 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte, e dovranno sperare in un girone di ritorno migliore. Abbiamo chiesto ai nostri lettori chi fosse il colpevole di questa prima frazione del campionato così deludente e ad avere la meglio è stato Cairo, che ha ottenuto il 47 % dei voti.

Oltre a Cairo, c’è Mazzarri tra i maggiori responsabili

Sicuramente, a far “vincere” il presidente è anche il momento di totale contestazione da parte dei tifosi, dopo gli eventi riguardanti la Curva Primavera che hanno gravato sulla situazione già precaria del club granata. Resta perciò lui in vetta, seguito da Mazzarri.

ùIl tecnico granata non sta riscuotendo molti successi da parte del popolo granata, che mantiene viva la contestazione anche nei suoi confronti. Il 37% dei nostri lettori lo ha infatti additato come responsabile per queste prestazioni poco brillanti, che potrebbero aver tolto punti importanti al Toro. Distaccata di molto c’è invece la squadra, che ha ottenuto solamente il 14% dei sì, mentre il restate 2% viene attribuito ad altri fattori.