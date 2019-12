Cairo, Mazzarri o i giocatori: di chi le colpe per questo inizio di stagione? - Toro.it

Chi è responsabile di un campionato deludente e di continue sconfitte? Colpa del presidente, dell’allenatore o dei calciatori?

Un’altra sconfitta contro l’ultima in classifica, un’altra rimonta subita. Il Toro che con la Spal è uscito sconfitto ha palesato i suoi limiti e ha chiuso questo 2019 con un ko che lo allontana ancora di più da quei tifosi che ieri hanno dato alla squadra (e alla società) una possibilità. Ma di chi sono le colpe per questo primo scorcio di stagione deludente? Del presidente Cairo, che ha trattenuto sì i giocatori migliori ma che forse non ha rinforzato a dovere la squadra, non prevedendo cali di tensione e di rendimento? O invece di Mazzarri per come ha utilizzato la rosa in questi primi mesi? O piuttosto le colpe sono da addossare ai giocatori, che poi sono quelli che scendono in campo e che perdono o vincono le partite?

Torino-Spal è solo l’ultima sconfitta

