Tifosi ospiti in Primavera: per i lettori il progetto deve fermarsi - Toro.it

Sondaggio / Per il 90% di lettrici e lettori di Toro.it, il progetto della Questura sulla curva Primavera deve fermarsi: niente più tifosi ospiti

“Il progetto di una curva Primavera che consenta ai tifosi non ultras, con differenti fedi calcistiche, di assistere insieme alle partite deve proseguire”, questo il comunicato della Questura risalente al 15 dicembre. La risposta di lettrici e lettori di Toro.it, però, non si è fatta attendere: il 90% di chi ha risposto al sondaggio proposto su queste pagine non è d’accordo con la posizione delle forze dell’ordine e preferirebbe che l’iniziativa venisse immediatamente sospesa. Solo il 10%, invece, è d’accordo con la posizione assunta dalla Questura.