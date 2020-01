Sondaggio / Contro la Roma uno tra Bonifazi o Djidji partirà dal primo minuto come titolare al posto di Bremer: chi schierereste?

Dopo il netto ko dell’ultima partita di campionato del 2019 contro la Spal di Leonardo Semplici, dove sono stati evidenziati i limiti difensivi del Torino, domenica sera sarà la volta della trasferta a Roma contro la squadra di Fonseca e dell’ex ds Petrachi per cercare di rialzare la testa e fare punti per la classifica. Se Izzo e Nkoulou sono sicuri titolari dal primo minuto nella sfida contro i giallorossi, quale difensore scegliereste per comporre la linea di difesa tra: Kevin Bonifazi e Koffi Djidji al posto dello squalificato Gleison Bremer? Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo di mettervi nei panni del mister granata, Walter Mazzarri, e di dirci chi tra questi due difensori fareste partire domenica sera contro la Roma dal primo minuto. Fateci sapere la vostra opinione votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it o di seguito.

Chi in difesa con Izzo e Nkoulou contro la Roma? Djidji

Bonifazi Guarda i risultati