Sondaggio / I lettori di Toro.it non hanno dubbi su chi debba giocare in difesa al fianco di Izzo e di Nkoulou nella difesa del Torino contro la Roma

La Roma attende il Torino per dare il via al 2020. Si prospetta una sfida complicata per i granata, che arrivano da un periodo poco florido, al contrario dei giallorossi, che hanno chiuso il bilancio di questa prima parte di campionato in positivo. Nella delicata trasferta all’Olimpico i lettori di Toro.it vorrebbe vedere in campo dal primo minuto Kevin Bonifazi. Ricordiamo che Mazzarri dovrà anche fronteggiare diverse assenze in difesa. Mancheranno infatti Bremer e Lyanco: il primo, diventato uno dei titolari della squadra di Mazzarri nonostante qualche ingenuità di troppo, è squalificato mentre il secondo è ancora alle prese con l’infortunio patito nell’ultimo impegno con la propria nazionale.

Plebiscito per Bonifazi: suo il 91% dei voti

Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai nostri lettori chi volessero in difesa tra Djidji e Bonifazi e il 91% non ha avuto dubbi nell’indicare il numero 14, nonostante il suo futuro sia probabilmente lontano dal Toro. Solamente il restante 9% vorrebbe invece Djidji sul centrosinistra a completare la retroguardia composta da Izzo e Nkoulou.