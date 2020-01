Paradosso Bonifazi: a Roma si gioca una maglia, ma è in partenza

Calciomercato Torino / Kevin Bonifazi verso l’addio: il suo agente ha incontrato la Fiorentina e c’è anche l’Atalanta. Ma a Roma…

Una gita a Firenze per parlare (anche) di Kevin Bonifazi. Il giovedì di Michelangelo Minieri, agente del difensore classe 1996 di proprietà del Torino, ha vissuto il momento di massima visibilità nel tardo pomeriggio, all’ingresso del centro sportivo “Davide Astori”. Lì il procuratore si è recato per raccogliere il rinnovato interesse della Fiorentina verso il suo assistito, sempre più lontano dai colori granata. Un paradosso, questo, nella settimana che potrebbe addirittura portarlo al ritorno dal primo minuto nell’undici di Mazzarri. A Roma – domenica ore 20.45 – mancheranno Bremer per squalifica e Lyanco per infortunio. Il centrale si giocherà una maglia con Djidji, un altro che a gennaio potrebbe salutare (piace al Lecce).

Torino, a Roma con un centrale richiesto dal mercato

Il campo – per necessità – oltre il mercato. Ma attenzione, proprio il campo potrebbe dire a che punto della storia si è giunti: in caso di nuova esclusione, infatti, di dubbi ormai ce ne sarebbero pochi – giocatore ormai in partenza -, mentre qualora dovesse scendere in campo quantomeno si dimostrerebbe che sulle trattative attualmente in atto ancora resta del lavoro da fare.

Bonifazi al passo d’addio: Atalanta e Fiorentina a duello

La situazione è questa, al momento: le pretendenti calde sono due, Atalanta – ve lo abbiamo raccontato altrove nel dettaglio – e Fiorentina (più defilate Spal, Parma e Bologna). Ma nemmeno l’incontro di ieri nella casa dei gigliati ha delineato una chiara favorita.

Il destino, in ogni caso, pare segnato: Bonifazi saluterà il Toro di qui a pochi giorni, fatti salvi improbabili dietrofront. E il mercato dei granata partirà da qui, da una cessione eccellente ma inevitabile, visto il poco spazio che Mazzarri ha concesso al canterano scovato a Siena da Massimo Bava.