Calciomercato Torino, l'Atalanta sul difensore Kevin Bonifazi

Calciomercato Torino / All’Atalanta serve un difensore centrale: i bergamaschi sono pronti ad accelerare per Kevin Bonifazi

Aumentano le pretendenti per Kevin Bonifazi. Il calciomercato invernale ha appena aperto i battenti ma per arrivare al difensore centrale del Torino, che in questo campionato è riuscito a raccimolare appena 6 presenze tra preliminari d’Europa League e campionato, sono già in molti a contendersi i favori della società granata. E in particolare, ad aggiungersi alla lista dei pretendenti nelle ultime ore è stata l’Atalanta che sembra rappresentare, e come sempre in questi casi il condizionale è un obbligo, la scelta più concreta. I bergamaschi, infatti, hanno necessità di rinforzare il reparto arretrato trovando un centrale che possa dare alla formazione di Gasperini solidità e sicurezza. E il granata sembrerebbe fare proprio al caso loro.

Bonifazi, può decollare la trattativa con l’Atalanta

All’alba di questo calciomercato invernale che proprio oggi, 2 gennaio, muove i suoi primi passi, è quindi l’Atalanta a balzare letteralmente in pole position per strappare un accordo con la società del presidente Cairo e arrivare a Kevin Bonifazi. Una trattativa, quella che verrà ufficialmente imbastita nelle prossime ore, di cui ancora non sono noti i dettagli ma che, verosimilmente, potrebbe rappresentare la strada più concreta per entrambe le parti in causa.

Da un lato infatti, come raccontato poc’anzi, l’Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale affidabile mentre, dall’altro, è lo stesso Bonifazi ad avere necessità di cambiare aria. Il difensore, d’altro canto, non fa parte dei piani di Walter Mazzarri, che già nella passata stagione aveva appoggiato il suo passaggio in prestito alla Spal: una strada che il tecnico e la società granata potrebbero tornare a percorrere dando al ragazzo la possibilità di accasarsi in una piazza che gli possa garantire un ruolo da prima scelta.

Toro, non c’è solo l’Atalanta sul difensore

Ruolo che non solo l’Atalanta, tuttavia, sarebbe disposta ad offrire. Come abbiamo raccontato nelle passate settimane, infatti, su Kevin Bonifazi ci sarebbero diverse società di Serie A. In primis la Spal che, dopo averlo ammirato la passata stagione e aver tentato di strapparlo al Toro nel mercato estivo (i granata hanno esercitato il controriscatto), non ha mai smesso di seguirlo e di sperare di riportarlo alla corte di Semplici.

Ma i ferraresi non sono gli unici: sul centrle granata hanno messo gli occhi anche la Fiorentina, il Parma, l’Udinese e il Bologna. L’Atalanta resta al momento la formazione che ha mosso i passi più decisi ma la concorrenza, come visto, non manca di certo: i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.