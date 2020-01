Barrow, Bologna in pole. Il Torino resta lontano

Calciomercato Torino / Per Musa Barrow dell’Atalanta i granata hanno effettuato un sondaggio: ma il Bologna è in netto vantaggio

Il Bologna si prepara a chiudere per Musa Barrow dell’Atalanta. L’operazione, imbastita nelle ultime settimane, sembra ormai prossima a passare il punto di svolta: da potenziale a concreta. Con buona pace del Torino, che pure sul gambiano (classe 1998) di proprietà della Dea ha messo gli occhi e non solo da quest’inverno. L’interesse dei granata, ad onor del vero, è stato fin qui abbastanza timido ed è così difficile attendersi un rilancio a stretto giro di posta. Non si è andati oltre un altro sondaggio, insomma, sulla scia di quello già effettuato sul finire del calciomercato estivo, quando l’infortunio di Zaza e le resistenze del Napoli per Verdi avevano portato Cairo e Bava a bussare alle porte di Zingonia.

Barrow e le altre punte: il Torino, per ora, non si muove

Con lo sprint dei rossoblu, il tutto sembra avviato verso il tramonto. Anche perché, senza l’uscita di Zaza (difficile ma non da escludere), i granata non investiranno su un’altra prima punta.

Lo testimonia il fatto che, fin qui, in via dell’Arcivescovado sono rimasti a guardare i movimenti degli attaccanti in Serie A: da Destro al Genoa a Cutrone spinto verso Firenze. E ora anche Barrow, vicino al Bologna a meno di clamorosi ribaltoni.