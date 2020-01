Il Torino osserva il portiere Di Gregorio: lo conferma l'agente - Toro.it

Calciomercato Torino / L’agente di Di Gregorio, portiere del Pordenone ma in prestito dall’Inter ha confermato l’interesse dei granata

Il Torino segue con attenzione Michele Di Gregorio, portiere classe 1997 in forza al Pordenone ma in prestito dall’Inter. Lo ha confermato il suo agente, Carlo Alberto Belloni, in un’intervista a Torino Granata: “Mi pare che il Toro abbia già mandato qualcuno ad osservarlo. Ma da questo a dire che ci sia un interesse concreto ce ne passa. Ovviamente fa piacere essere accostati a grandi club anche se di concreto non c’è stato nulla. Ripeto, concludiamo la stagione nel migliore dei modi, poi con calma ragioneremo sul futuro. In ogni caso lui sta dimostrando di valere, che è l’aspetto più importante”.

Calciomercato Torino: Di Gregorio nome per giugno

Di Gregorio è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ha giocato in prestito a Renate e Novara prima di trovare continuità a Pordenone, in Serie B. Sotto l’egida di Tesser sta vivendo una stagione da grande protagonista, tanto che è riuscito a scalzare sin da subito il numero 1 dei Ramarri, Bindi.

Il Toro, dunque, lo segue per il futuro. A gennaio è difficile che parta una trattativa, ma per giugno il suo sarà un nome da tenere d’occhio.