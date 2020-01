Adem Ljajic potrebbe tornare in Italia dopo l’addio al Torino: su di lui Verona e Udinese, ma c’è da convincere il Besiktas

Adem Ljajic sarebbe pronto a tornare in Serie A: l’attaccante serbo avrebbe chiesto la cessione al Besiktas e dalla Turchia arrivano indicazione per un ritorno nel bel paese a vestire la quinta casacca di un club diverso. Dopo Fiorentina, Roma, Inter e Torino infatti sarebbe la volta dell’Udinese forte sull’ex granata, ma anche un altro club di A ha mostrato interesse per il 28enne: l’Hellas Verona che però sembra indietro nelle preferenze del quasi ex Besiktas Ljajic. La squadra turca lo valuta 5 milioni dopo aver collezionato nell’ultima stagione 16 presenze e aver segnato 1 gol. In Europa League ha fatto meglio: 4 presenze e 2 gol segnati.

Ljajic, dopo il Torino di nuovo l’Italia?

L’unico ostacolo al momento nella trattativa per rivedere il serbo in Italia è l’ingaggio da quasi tre milioni e mezzo che Hellas e Udinese non possono permettersi e stanno quindi cercando un accordo con prestito.