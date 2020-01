Calciomercato, è l’Ibra-Day. Genoa vicinssima a Destro

Il calciomercato di Serie A / Visite mediche e firme per Ibrahimovic, Destro vicino a lasciare Bologna per il capoluogo ligure sponda Grifone

Oggi è il giorno delle firme, quelle tra Ibrahimovic e il Milan in primis e poi quelle, probabili ma ancora non certe, tra il Genoa e Mattia Destro. Sono queste le due “trattative”, le due manovre di mercato che accenderanno la prima giornata ufficiale del calciomercato invernale. Lo svedese, con cui da giorni i rosoneri hanno trovato l’accordo per riportarlo a Milanello, è atterrato a Linate questa mattina e dopo le visite mediche di rito si recherà proprio a Casa Milan per la firma ufficiale del contratto (sei mesi con opzione per il rinnovo) e per sostenere il primo allenamento agli ordini di Pioli. A qualche chilometro di distanza, in terra ligure, invece, è il Genoa a muoversi prepotentemente per Mattia Destro. Tra ‘Grifone e il Bologna l’affare sembra ormai fatto: il giocatore dovrebbe passare in rossoblù con la formula del prestito secco e sostenere già nella giornata di oggi le visite mediche.

Serie A, l’Inter vuole Eriksen. Roma su Petagna e Politano

In casa Inter, invece, si pensa ad Eriksen del Tottenham ma non nell’immediato. I neroazzurri, infatti, per il mercato di gennaio restano concentrati su Arturo Vidal con cui, tuttavia, non c’è ancora alcun accordo. Se la strada dovesse però risultare troppo in salita, allora l’Inter potrebbe virare proprio su Eriksen già a gennaio bruciando così la concorrenza di numerosi club tra cui anche la Juventus. Possibilità che piacerebbe anche e soprattutto agli inglesi: il centrocampista, infatti, è in scadenza a ine stagione e il Tottenham non vorrebbe perderlo a parametro zero. L’eventuale trasferimento in questa sessione potrebbe rappresentare la soluzione perfetta: 20 milioni il prezzo fissato per il cartellino.

Con il cambio di proprietà, il mercato della Roma torna di grandissima attualità. Sul fronte uscite, la società punta a cedere Juan Jesus, Perotti, Pastore, Kalinic e Under: giocatori difficili da piazzare ma che potrebbero portare nelle casse giallorosse un tesoretto da reinvestire per strappare l’ok di quelli che sono i due principali obiettiv: Petagna e Politano.

Calciomercato, le altre trattative di Serie A

In casa Napoli le voci parlano di una fumata bianca vicinissima per Lobotka. Tra le parti c’è ancora qualche dettaglio da limare ma l’accordo non sembra difficile da trovae: il Celta Vigo non vorrebbe chiudere al di sotto dei 25 milioni e De Laurentiis potrrebbe alla fine accontentare le richieste inserendo nella trattativa i bonus legati alle prestazioni del giocatore e della squadra.

Nel mirino anche del Genoa, Kurtic potrebbe diventare presto un giocatore del Parma che offre al centrocampista della Spal un anno in più di contratto rispetto al Grifone. Il Cagliari, invece, deve rinforzare il reparto difensivo e per farlo ha messo gli occhi su Tonelli che in Sardegna potrebbe trovare la giusta piazza per rilanciarsi.