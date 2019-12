Calciomercato Torino, Bonifazi può partire nel mercato di gennaio

Calciomercato Torino / Bonifazi può partire a gennaio: il difensore granata non trova spazio ma interessa a Spal e Fiorentina

Tre presenze nei preliminari di Europa League con una rete all’attivo, altrettante in campionato con un gol che per il Toro ha rappresentato il primo passo verso la vittoria contro l’Atalanta. Sei presenze in tutto a cui si si sono susseguite tanta, troppa, panchina, un infortunio e numerosi ribaltoni all’interno delle gerarchie di Mazzarri. Eppure Bonifazi a questo Toro farebbe comodo eccome: con Lyanco ai box e Bremer squalificato già contro la Roma potrebbe ritagliarsi un piccolo spazio. Dopo essere letteralmente sparito dai radar di Mazzarri, infatti, il difensore granata potrebbe avere un’altra chance ma il condizionale resta quanto mai d’obbligo. Soprattutto vista l’imminente apertura del mercato di gennaio.

Bonifazi, a gennaio può lasciare il Toro

Se già ad inizio stagione lo spazio di Bonifazi nella formazione di Mazzarri non sembrava essere così smisurato, l’exploit di Bremer e la sua scalata all’interno delle gerarchie del tecnico granata gli ha complicato ulteriormente la vita. Neanche l’infortunio di Lyanco ha potuto riaprigli le porte e a pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di mercato continua ad essere lui il più probabile tra i partenti.

Il difensore, infatti, non sembra fare più parte dei piani di WM da diverso tempo e il tecnico sembrerebbe avvallare una sua possibile partenza. Ma per dove?

Fiorentina, Spal e non solo: i pretendenti per il difensore granata

I pretendenti per Kevin Bonifazi non sono pochi. In pole position, infatti, restano soprattutto Spal e Fiorentina che da tempo seguono il giocatore con i ferraresi intenti a riportare il giocatore alla corte di Semplici dopo il fallito tentativo di riscatto dell’estate passata. Ma viola e spallini non sono gli unici ad aver messo gli occhi addosso al giocatore.

Ad inseguirlo ci sarebbe anche il Parma a cui si aggiungono l’Udinese e il Bologna che potrebbe virare prepotentemente sul numero 14 granata come alternativa a Lyanco. Le chance per Bonifazi, dunque, non mancano: l’idea di poter trovare spazio e continuità fa gola al giocatore che dovrà giocarsi tutte le carte a disposizione. Anche quelle che potrebbero arrivare dal Toro nell’eventuale sfida contro la Roma.