Calciomercato, il futuro di Falque in bilico: può partire - Toro.it

Calciomercato Torino / Una partenza eccellente a gennaio è possibile: in dubbio Falque, ancora infortunato, che potrebbe partire nella sessione invernale

Un anno cominciato nel peggiore dei modi, com un infortunio al primo appuntamento stagionale, quello del 25 luglio del Moccagatta, e poi con un secondo stop, quello che rende al momento impossibile per Mazzarri poter contare su Iago Falque. In mezzo un recupero più lento del previsto che ha portato lo spagnolo a tornare in campo prima con la Primavera poi con la Prima squadra, ad ottobre, trovando alla fine dello stesso mese il secondo infortunio. In Spagna sta proseguendo con la riabilitazione, fisicamente lontano dal Toro e dall’ambiente granata, E considerato il nuovo assetto tattico (uno o due mezze punte dietro Belotti) per l’ex Genoa si riducono ulteriormente anche gli spazi, per lui che invece a Bormio con quel 3-4-3 era al centro del progetto. Tutto è cambiato per Falque e per il Toro: e dopo aver trattenuto i big ora Cairo potrebbe pensare di cedere qualcuno già nel mese di gennaio.

Falque sul mercato: la Spagna può essere una soluzione

Non è da escludere una partenza eccellente a gennaio e nemmeno che questo giocatore possa essere Falque. Fermo restando la volontà del numero dieci di poter dimostrare di poter essere ancora all’altezza del Toro, il fatto che Mazzarri abbia trovato soluzioni alternative che poco lo esalterebbero potrebbe spingere lo spagnolo ad accettare una soluzione diversa.

E così ad un anno dal rinnovo di contratto che risale al novembre del 2018, ora il giocatore granata si ritrova di fronte ad un bivio. Tornare a disposizione di Mazzarri e giocarsi il posto, sapendo quanto è folta ad oggi la concorrenza, oppure accettare una destinazione diversa, per esempio in Spagna, dove Falque si rifugia ogni volta che può, per stare più vicino ai propri affetti.