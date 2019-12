Calciomercato Serie A: Ibra torna al Milan dopo dieci anni, per Pioli l’attaccante svedese primo rinforzo della sessione invernale di mercato

Manca solo l’ufficialità ma ormai sembra davvero fatta per il primo grande colpo del calciomercato della Serie A per questa sessione invernale: Ztlatan Ibrahimovic tornerà a vestire la casacca del Milan. L’attaccante svedese ha detto si alla corte dei rossoneri che gli offriranno un contratto di sei mesi con opzione per l’anno successivo. Il primo rinforzo per Stefano Pioli che con Ibrahimovic cercherà di risollevare la stagione dei milanisti lontanissimi dalle zone europee della classifica e pericolosamente vicini alla zona retrocessione. La svolta definitiva è arrivata poco dopo le 16 di giovedì, quando Ibrahimovic ha comunicato al club di aver definitivamente accettato la proposta della dirigenza e di essere pronto dunque a far ritorno a Milanello.

Calciomercato: Vidal verso l’Inter di Conte

Altro ritorno in Serie A di un altro giocatore: si tratta di Arturo Vidal, il cileno attualmente tesserato per il Barcellona sarebbe pronto a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter di Antonio Conte. Si tratterebbe di un altro ritorno dopo quello ancor più probabile di Ibrahimovic, infatti Vidal aveva salutato la Serie A e la Juventus per andare al Bayern di Monaco e per poi passare al Barca. Dopo averlo corteggiato in estate, l’Inter sarebbe nuovamente sulle tracce del centrocampista che ben conosce Conte, il suo lavoro ed il suo modo di fare – visti i precedenti trascorsi in bianconero – e sarebbe pronto a riabbracciarlo sotto la “Madonnina”. Un altro nome per l’Inter è invece Julian Weigl, centrocampista 24enne del Borussia Dortmund con contratto in scadenza nel 2021, in grado di giocare anche come centrale nella difesa a tre di Conte.

Calciomercato, la Juventus su Paredes del PSG

Maurizio Sarri prova a mettere mano alla Juventus dopo la prima parte di stagione che ha lasciato più dubbi che certezze in casa bianconera. Il primo nome che il tecnico toscano avrebbe fatto per rinforzare il centrocampo – troppo molle – dei bianconeri sarebbe Paredes del Paris Saint-Germain. Da quanto trapela riguardo la trattativa, non sarebbe una semplice cessione dei parigini ma piuttosto uno scambio con un giocatore della Juventus che il club francese ha provato più volte a tesserare: Emre Can. Il giocatore bianconero, che da tempo fa sentire tutto il malcontento per non essere stato inserito nella lista Champions e per non essere stato utilizzato molto nel corso della stagione, potrebbe decidere di accettare la nuova destinazione e il cambio di casacca.