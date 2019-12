Da Buongiorno a Zaccagno: a gennaio si decide sui prestiti - Toro.it

Calciomercato Torino / Nella sessione di gennaio la dirigenza granata lavorerà sul prestito dei giocatori rimasti in granata la scorsa estate

Ci sono i giovani della Primavera ma anche quelli che non sono riusciti a trovare squadra la scorsa estate. E per il Torino la sessione di mercato invernale potrebbe essere l’occasione giusta per trovare una sistemazione a questi giocatori. A partire dal difensore classe ’99 Alessandro Buongiorno: pochi mesi fa, dopo il ritiro di Bormio con la Prima squadra, si era fermato a causa di un infortunio. Recuperata la condizione, è sceso in campo con la Primavera nel corso di questo primo scorcio di stagione: un modo per farsi trovare pronto (e in forma) proprio per gennaio. Dopo l’esperienza al Carpi, in serie B, potrebbe tornare di nuovo nella serie cadetta. Chi cerca spazio, tra B e C, è il portiere scudettato Andre Zaccagno.

Zaccagno ancora senza squadra

Il classe ’97 ha giocato lontano da Torino per tre annate consecutive, con alterna fortuna. La miglior stagione è stata quella in cui ha difeso i pali della Pistoiese, due anni fa, trovando una grande continuità con la squadra di C. Sfortunato un anno fa, quando prima si era accasato alla Pro Piacenza e poi dopo i problemi societari ha chiuso alla Vibonese.

In estate lo ha fermato un infortunio alla spalla: il portiere non si è accordato con alcuna squadra e sarà il mese di gennaio quello che lo vedrà eventualmente lasciare Torino per andare a giocare in prestito.

Primavera o prestito: si decide su Singo

Chi invece non ha ancora affrontato alcuna esperienza da professionista è Nicolò De Angelis, uno dei perni della Primavera della gestione Coppitelli. Dopo i due anni nel settore giovanile granata, l’ex Roma è rimasto a Torino ad allenarsi con la Prima squadra ma per il centrocampista classe 2000 si cercherà una sistemazione.

Da valutare, a proposito di 2000, la posizione di Singo. Acquistato a gennaio dello scorso anno, il difensore è da subito stato aggregato alla Primavera, con cui ha giocato negli ultimi 12 mesi. Centrale o esterno, il granata potrebbe però essere una pedina da inserire all’occorrenza anche in Prima squadra nel finale di campionato.