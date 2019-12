Advincula proposto al Torino: è uno dei giocatori più veloci al mondo

Calciomercato Torino / Terzino destro della nazionale peruviana, Luis Advincula vuole lasciare già a gennaio il Rayo Vallecano

Come un anno fa, anche in questo mercato di riparazione in casa Torino la parola d’ordine è snellire la rosa. Dopo aver trovato una sistemazione per quei giocatori, come Simone Edera, Vittorio Parigini, Vincenzo Millico e Kevin Bonifazi, che finora hanno visto poco il campo, la società granata penserà eventualmente ad acquistare. Proprio per quanto riguarda il mercato in entrata, alla società granata è stato ora proposto Luis Advincula, terzino destro peruviano di proprietà del Rayo Vallecano ma che vorrebbe lasciare il club spagnolo.

Calciomercato Torino: Advincula proposto ai granata

Classe 1990, Advincula compirà 30 anni il prossimo marzo: è un terzino dotato di grande velocità (lo scorso anno ha battuto il record di Gareth Bale diventando il giocatore più veloce della Liga spagnola) che può giocare sia in una difesa a quattro che come esterno di centrocampo nel 3-5-2 o nel 3-4-3. Dopo la retrocessione del suo Rayo Vallecano in Segunda Divisione avvenuta nello scorso campionato, ha chiesto la cessione ma in estate il club spagnolo non lo ha voluto cedere. Ora il terzino spera di poter cambiare squadra a gennaio.

Con il Perù è arrivato secondo nell’ultima Coppa America

Prima di approdare al Rayo Vallecano, Advincula ha girato un po’ per tutto il mondo, riuscendo ad affermarsi soprattutto in Sudamerica e faticando in Europa, sia in Germania con la maglia dell’Hoffenheim, sia in Turchia con il Bursarspor. Decisamente più positiva la sua esperienza nella Liga spagnola dove, nonostante la retrocessione della propria squadra, lo scorso anno è riuscito a imporsi per qualità e continuità. Con il suo Perù, dopo essere stato tra i protagonisti dello storico Mondiale in Russia, è arrivato secondo nella Coppa America giocata la scorsa estate. Ora vorrebbe affermarsi anche nella serie A italiana.