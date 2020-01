Sondaggio / Belotti, Sirigu, Nkoulou, Aina: secondo voi, chi è stato il migliore in campo contro la Roma? Diteci la vostra votando

Se il 2019 si era chiuso nel peggiore dei modi possibili, lo stesso non si può dire del 2020, cominciato invece al meglio. Una doppietta di Belotti ha infatti permesso al Torino di portare a casa 3 punti ed un altro clean sheet che ha coronato le 100 presenze in granata di Salvatore Sirigu. Un ottimo punto di partenza per dare il via al decennio e la tanto attesa svolta alla stagione. Tutto in fondo sta tornando possibile. La prestazione contro i giallorossi ha esternato la possibilità di poter fare bene. Non solo il Gallo e l’estremo difensore sardo hanno brillato. Anche Ola Aina, sin qui poco incisivo e spesso messo in dubbio, è riuscito ad emergere, con tanti recuperi in fase difensiva e sempre pronto a lanciare in avanti i compagni. Anche Nkoulou, perno della difesa granata, si è distinto, chiudendo più volte la manovra offensiva avversaria.

Roma-Torino, chi è stato il migliore in campo?

Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo perciò chi è stato secondo voi il migliore in campo contro la Roma tra Belotti, Sirigu, Nkoulou e Aina. Potete votare nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it o qui in basso, dopo l’articolo.