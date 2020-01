Belotti batte Sirigu: per i lettori è stato lui il migliore contro la Roma

Sondaggio / I nostri lettori hanno lasciato pochi spazi ai dubbi, eleggendo il Gallo come migliore in campo contro la Roma con il 67% dei voti

Un 2020 che si è aperto al meglio per il Torino con la vittoria contro la Roma per 2-0. Nonostante le diverse occasioni avute e non sfruttate dalla Roma, il Toro è riuscito ad emergere già nel primo tempo, con la prima rete nel recupero realizzata dal Gallo di sinistro. La seconda frazione di gioco, più sofferta, ha avuto comunque un epilogo felice, con un altro gol, sempre del capitano del Torino che ha potuto mettere la firma sulla priam doppietta dell’anno nonchè del decennio. Non solo il reparto offensivo ha reso al meglio, ma questa volta anche la difesa non si è fatta raggirare, agguantando il quarto clean sheet della stagione.

Toro, il Gallo in vetta, con Sirigu alle sue spalle

Nel nostro sondaggio abbiamo chiesto ai nostri lettori chi fosse stato il migliore in campo nella sfida contro i giallorossi. I voti hanno esternato pochi dubbi a riguardo, con Belotti che si è aggiudicato il primato, ottenendo il 67% dei consensi. I due gol ed i suoi sacrifici a favore della squadra gli sono valsi il titolo. Subito dopo c’è invece Sirigu, che ha guadagnato il 25% dei sì, con le sue parate miracolose alla centesima presenza in granata. Ultimi ma non meno importanti, Nkoulou e Ola Aina, entrambi vicini alla perfezione contro la Roma: a loro il 4% dei voti.