Chi è stato il migliore in campo contro il Genoa? - Toro.it

Sondaggio / Sirigu, De Silvestri, Berenguer o Belotti: diteci chi secondo voi è stato il migliore in campo nella partita di Coppa Italia contro il Genoa

Anche se con fatica e solamente dopo i calci di rigore, il Torino è riuscito a battere il Genoa e a qualificarsi ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Milan-Spal. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: chi è stato secondo voi il migliore in campo? Salvatore Sirigu, che è stato decisivo prima con alcuni interventi nei tempi regolamentari e poi parando il tiro dal dischetto di Radovanovic, Lorenzo De Silvestri, che ha siglato la rete dell’1-1, Alejandro Berenguer, autore tra l’altro del rigore decisivo, o Andrea Belotti, che come al solito in campo ha dato tutto ciò che aveva? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.