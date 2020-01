Sondaggio / Sirigu, Izzo, Nkoulou, Belotti, Berenguer: diteci chi secondo voi è stato il migliore in campo nella sfida contro i rossoblù

Altro giro, altra corsa, altra vittoria per il Torino, che è riuscito a battere anche il Bologna, prolungando la scia positiva che ha caratterizzato l’inizio del 2020. Nonostante qualche momento di pericolo, i granata sono riusciti a mantenere il risultato invariato dopo la rete di Berenguer all’11’ del primo tempo. Nel sondaggio di oggi vi chiediamo di dirci chi secondo voi è stato il migliore in campo contro i rossoblu. Si tratta dell’autore del gol, particolarmente ispirato ultimamente? O di Belotti, che ha fornito l’assist e che si è messo nuovamente a servizio dei compagni? E’ forse Nkoulou, autore di più interventi difensivi fondamentali per impedire la controffensiva avversaria? O magari Sirigu, come sempre monumentale? O ancora Izzo, che ha messo in campo grinta e cattiveria?

Torino, chi è stato il migliore in campo contro il Bologna? Sirigu

Izzo

Nkoulou

Berenguer

Belotti Guarda i risultati