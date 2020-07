Belotti il migliore contro il Genoa: i lettori non hanno dubbi - Toro.it

Sondaggio / Il 79% dei lettori di Toro.it ha indicato in Andrea Belotti il migliore in campo in Torino-Genoa, molto staccati gli altri giocatori

Chi è stato il migliore in campo in Torino-Genoa? I lettori di Toro.it non hanno esitato molto nel dare una risposta a questa domanda indicando il nome Andrea Belotti. Il Gallo è stato autore di una prestazione generosa arricchita dall’assist per Sasa Lukic e dallo splendido gol del definitivo 3-0. E’ così che il 79% dei lettori di Toro.it lo ha eletto man of the match. Per il 9% il migliore in campo è stato Salvatore Sirigu, per l’8% è stato invece Gleison Bremer.