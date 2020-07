Sondaggio / Con un Toro allo sbando, Longo è riuscito ad ottenere il massimo possibile: secondo voi va riconfermato oppure no?

Con la salvezza in tasca, il Toro può finalmente pensare concretamente al futuro. E tra i punti cardine da analizzare in vista della prossima stagione, resta in pole position quello dell’allenatore. Nonstante le smentite da parte della società sulla ricerca di un nuovo profilo per la guida tecnica, sono stati accostati diversi nomi al Toro: da Juric, che ha rinnovato col Verona, a Giampaolo. Chi però è rimasto in stand by è Moreno Longo, attuale tecnico alla guida del club di via dell’Arcivescovado. L’allenatore, dalla nota fede granata, è arrivato nel bel mezzo di una situazione piuttosto complessa e con diverse fratture da risanare. A complicare ulteriormente le cose ci ha pensato il lockdown, che non gli ha di certo facilitato il lavoro. Nonostante i vari ostacoli però, Longo è riuscito a far ritrovare ai suoi un po’ di quella fiducia persa per strada ed a portarli così alla salvezza. Vi chiediamo perciò di dirci se, secondo voi, va confermato oppure no. Come di consueto, potete scegliere l’opzione che maggiormente vi convince in basso a destra nella nostra homepage.