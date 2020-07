Longo, per i lettori merita la conferma

Sondaggio / Divide, il destino di Moreno Longo ma il 52% dei lettori è convinto che il tecnico meriti la conferma

E’ arrivato per portare il Toro alla salvezza e ha centrato, non senza difficoltà, l’obiettivo: Moreno Longo ha portato a termine la sua missione e adesso può chiudere serenamente la sua stagione in granata per pensare poi al proprio futuro. “Qualora venissi chiamato io, – ha spiegato nella conferenza post roma-Torino – è giusto che ascoltino le mie richieste e le mie idee sugli interventi da fare sulla squadra. In caso di altre scelte, ringrazio la società e mi ritengo onorato per l’obbiettivo raggiunto e per aver allenato il Torino”. Parole che fanno onore a Moreno Longo che attende, dunque, di sapere quali saranno le intenzioni della società di Urbano Cairo. Intanto però, la decisione circa il suo futuro sembra dividere particolarmente i lettori di Toro.it

Toro, lettori divisi sul futuro di Longo

Per i lettori, infatti, il tecnico merita la conferma anche per il prossimo anno ma il divario che separa coloro che promuovono a pieni voti Longo e chi, al contrario, vorrebbe un cambio alla guida tecnica del Toro non è così ampio. Se il 52% dei lettori che hanno partecipato al sondaggio è d’accordo sul dire che il tecnico meriterebbe il rinnovo in vista della prossima stagione, il 48% è convinto dell’esatto contrario.