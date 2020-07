Torino-Genoa, chi è stato il migliore in campo tra i granata

Sondaggio / Contro il Genoa il Toro ha strappato tre punti pesantissima in chiave salvezza: diteci chi è stato secondo voi il migliore tra i granata

Il Toro era chiamato a vincere e la vittoria è arrivata: dopo la sconfitta esterna contro l’Inter, i granata rialzano la testa e al Grande Torino liquidano il Genoa, diretto concorrente per la salvezza, con un netto 3-0. Un successo che potrebbe rivelarsi decisivo: “non siamo salvi“, ha commentato Longo nel post partita ma è indubbio che i tre punti conquistati contro i liguri pesino come macigni e avvicinino sensibilmente il Torino alla fatidica quota salvezza. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo, secondo voi, quale dei granata può essere eletto come miglior giocatore in campo in Torino-Genoa. E’ Sirigu oppure Bremer, autore della prima rete granata? O ancora Nkoulou, Meité o Belotti, arrivato al 7° gol consecutivo in altrettante sfide? Come di consueto, potete dircelo scegliendo l’opzione che maggiormente vi convince in basso a destra nella nostra homepage.